L'Under 21 di Paolo Nicolato ha messo nel mirino la qualificazione diretta all'Europeo di categoria. In programma ci sono le ultime tre partite di qualificazione in un girone dove l'Italia è al primo posto a 17 punti, +3 sulla Svizzera seconda e con una partita in più. Prima delle gare in programma a giugno - il 6 con il Lussemburgo, il 9 con la Svezia e il 14 con l'Irlanda - il ct Nicolato ha convocato 12 giocatori per uno stage che si svolgerà dal 17 al 20 maggio al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Del gruppo faranno parte solo i giocatori che hanno già terminato la stagione con i rispettivi club, ecco l'elenco completo.