Dopo la Nazionale maggiore, ecco l'Under 21. Con un obiettivo ben chiaro in testa: vincere per blindare la qualificazione all'Europeo. Alle 14.15, gli azzurrini di Paolo Nicolato sono di scena allo stadio Vikingsvollur di Reykjavik, in Islanda, nella gara rinviata un mese fa a causa dell'emergenza Covid. Tre punti permetterebbero all'Italia di fare un passo importante verso la qualificazione, solo da ratificare nella trasferta in Lussemburgo. In caso contrario, il pressing di Irlanda, Svezia e proprio Islanda sarebbe pericoloso.



Nicolato deve fare a meno di Bastoni, aggregato alla Nazionale maggiore, e di Adjapong, visto l'esito indeterminato del tampone. In difesa chance per Lovato, a centrocampo ci sono Frattesi e Pobega. Davanti, invece, va in panchina Pinamonti: titolari Sottil e Scamacca.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Islanda (4-3-3): P. Gunnarsson; Gunnarsson, Leifsson, Porkelsson, Sampsted; Willumsson, Hauksson, Baldursson; Johannesson, Gudjohnsen, Porteinsson.



Italia (3-5-2): ​Carnesecchi; Delprato, Gabbia, Lovato; Bellanova, Pobega, Rovella, Frattesi, Sala; Sottil, Scamacca