Italia-Belgio (calcio d'inizio alle ore 18.30) è un'amichevole tra nazionali Under 21. Si gioca alla Dacia Arena di Udine, sede della finale dell'Europeo di categoria prevista il 30 giugno 2019. Senza Cutrone, Di Biagio lancia lo juventino Kean nel tridente d'attacco. Dall'altra parte il selezionatore è Walem, ex regista dell'Udinese.



Under 21 - Amichevole



Italia-Belgio 0-0 (risultato parziale)



ITALIA (4-3-3): Scuffet; Adjapong, Mancini, Romagna, Calabria; Mandragora, Locatelli, Murgia; Parigini, Vido, Kean. (A disp. Audero, Montipò, Calabresi, Valzania, Marchizza, Bastoni, Pellegrini, Orsolini, Favilli, Edera, Zaniolo, Pessina). All. Di Biagio.



BELGIO (4-3-3): De Wolf; Cools, Vanheudsen, Faes, De Norre; De Sart, Schrijvers S., Heynen; Lukebakio, Leya, Ngoi. (A disp. Teunckens, Wouters, Amuzu, Dimata, Bushiri, Schryvers J., Vanlerberghe, Omeonga, Bornauw, Mangala). All. Walem.



Arbitro: Simovic (Serbia).