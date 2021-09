Questa sera torna in campo l'Italia Under 21, reduce dalla vittoria contro il Lussemburgo per 2-0, e lo fa affrontando il Montenegro nella strada delle qualificazioni all'Europeo di categoria. Al Romeo Menti di Vicenza, dove il tecnico Paolo Nicolato andava da ragazzo per ammirare il Vicenza di Paolo Rossi, gli Azzurrini cercano una vittoria per proseguire nel modo migliore questo biennio. Che porta anche alle Olimpiadi del 2024.



Italia-Montenegro (alle 17.30, in diretta su Rai 2)



Probabili formazioni



Italia: Carnesecchi; Bellanova, Lovato, Carboni, Udogie; Ricci, Tonali, Rovella; Yeboah, Colombo, Cancellieri.



Montenegro: Ivezic; Pesukic, Milic, Obradovic, Raznatovic; Brnovic, Janjic; Vukcevic, Vukotic, Sijaric; Krstovic.