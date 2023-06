Italia-Norvegia è tutto in una notte, tutto in 90 minuti, sperando che in contemporanea sul campo gemello, non accada l'irreparabile. L'Italia Under 21 di Paolo Nicolato scenderà in campo questa sera a partitre dalle 20.45 alla Cluj-Arena di Cluj Napoca per affronare la Norvegia Under 21 nell'ultimo turno del gruppo D degli Europei.



L'ITALIA SI QUALIFICA SE... - La vittoria per 3-2 ottenuta sulla Svizzera, dopo la clamorosa sconfitta iniziale fra polemiche e torti arbitrali (senza var) contro la Francia, concede agli Azzurrini la chance di qualificarsi al turno successivo o da prima o da seconda del girone. Tonali e compagni devono vincere o pareggiare sperando nella sconfitta della Svizzera per mano della Francia, ma anche la vittoria potrebbe non bastare perché in caso di "biscotto" e di un risultato per 3-2 o 4-3 in Svizzera-Francia sarebbero entrambe le nostre formazioni rivali a passare il turno escludendoci dalla competizione e, di conseguenza, anche dalla prossime Olimpiadi la cui qualificazione passa proprio dal percorso delle nazionali in questo Europeo.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Italia Under 21-Norvegia Under 21, con calcio d'inizio alle 20.45 alla Cluj-Arena di Cluj Napoca sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalla Rai che la renderà visibile su Rai 1. In streaming su tabletc, pc e smartphone la gara sarà visibile attraverso l'app di Rai Play.



PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA UNDER 21 (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Cambiaso, Miretti, Ricci, Tonali, Parisi; Pellegri, Gnonto.

NORVEGIA UNDER 21 (4-3-3): Klaesson; Sebulonsen, Daland, Heggheim, Wolfe; Hove, Kitoland, Mannsverk; Bobb, Botheim, Ceide.