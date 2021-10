L'Italia Under 21 torna in campo nel primo grande scontro diretto di questo percorso di qualificazione ai prossimi Europei e dopo aver battuto Lussemburgo, Montenegro e Bosnia affronterà oggi a partire dalle 17.30 allo stadio Brianteo di Monza la Svezia, capolista per ora con una gara in più e, insieme all'Irlanda vera antagonista degli Azzurrini per la qualificazione finale. Il ct Paolo Nicolato ha perso per infortunio Ricci e Sebastiano Esposito (entrambi scesi in campo con la Bosnia), ma conferma il 4-3-3 atipico visto finora e con una vittoria sulla nazionale scandinava troverebbe il primo posto da imbattuta nel girone. Un risultato negativo, al contrario, lancerebbe gli svedesi e complicherebbe non poco il percorso dell'Italia. Emanuele Tramacere seguirà live la gara.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

Italia (4-3-3): Turati; Bellanova, Lovato, Okoli, Udogie; Tonali, Sa. Esposito, Rovella; Colombo, Lucca, Vignato. Ct: Nicolato.

Svezia (4-4-2): Brolin; Holm, Tolinsson, Vagic, Kahl; Nygren, Gigovic, Hussein, Elanga; Sarr, Hajal. Ct: Asbaghi.



Italia Under 21-Svezia Under 21 LIVE alle 17.30

Arbitro: Carvalho Nobre (Portogallo).



PRIMO TEMPO

1' Subito uno schema su punizione con Tonali che innesca Colombo la cui sponda per Rovella è però anticipata dai difensori svedesi.

6' Bello spunto di Bellanova che sfonda a destra, salta l'uomo e lascia partire un cross verso il secondo palo dove Vignato, al volo di prima, trova bene la coordinazione, ma anche una super risposta di Brolin che gli nega il gol e poi Lucca non riesce a coordinarsi per ribattere in rete.