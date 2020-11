L'Europeo in Ungheria e Slovenia è già realtà per l'Italia Under 21 che si è qualificata aritmeticamente già nel corso dell'ultima giornata del gruppo 1 grazie alla vittoria per 4-0 sul Lussemburgo. Oggi a partire dalle 18 gli Azzurrini di Paolo Nicolato affronteranno la Svezia in una sorta di passerella finale contro la Svezia che però è stata anche l'unica squadra in grado di battere l'Italia in questo percorso di qualificazione. Tanti saranno i cambi di formazione con tante possibilità di vedere volti nuovi per questo gruppo.



Under 21, Italia-Svezia LIVE dalle 17.30



LE FORMAZIONI UFFICIALI

Italia Under 21 (3-5-2): Cerofolini; Vogliacco, Buongiorno, Cuomo; Zappa, Melegoni, Ricci, Maleh, Sala; Raspadori, Scamacca

Svezia Under 21 (4-4-2): Sahlberg; Beijmo, Vagic, Henriksson, Kralj; Bengtsson, Hellborg, Gigovic, Karlsson; Nygren, Almqvist.



LA CRONACA



PRIMO TEMPO

2' Scontro Vagic-Raspadori al limite dell'area svedese. Ha la peggio il difensore che rimane a terra e chiede l'intervento dei medici.

20' Ampia fase di studio fra le due squadre che lottano a centrocampo e faticano a impensierire i due portieri.

23' Primo vero birivido del match con una conclusione potente di Scamatta parata da Dahlberg.

25' Primo giallo della gara, è per Ricci.

28' GOL Come un lampo a ciel sereno arriva il vantaggio dell'Italia. Il merito è di Maleh, che sfrutta un pallone spizzato verso l'area e di prima sfodera un sinistro al volo imprendibile per Dahlberg.