Dopo la bella vittoria in Islanda, alldi Paolomanca solo l'ultimo passo per la qualificazione al prossimoProsegue oggi il cammino nel percorso di qualificazione, con gli Azzurrini che hanno in mano il match point: in caso di successo nella sfidain trasferta contro il, l’approdo alla fase finale della massima competizione continentale sarà aritmetico. L’Italia comanda infatti la classifica delin 8 partite, dopo 6 vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta,quandoal termine delle qualificazioni. A qualificarsi ad Euro 2021 solo le prime di ogni girone più le migliori cinque seconde. Il Lussemburgo è ultimo nel Gruppo, al pari dell’Armenia, con tre soli punti totalizzati e solo sconfitte, con 2 gol segnati e 23 subiti. Il bilancio parla di otto vittorie ottenute dagli Azzurrini , l’ultima delle quali per 5-0 nel match d’andata con reti di Locatelli, Kean, Sottil, Tumminello e Scamacca.h 17.30, Stade Municipal de Differdange:15' e 28' Scamacca (I), 55' Pinamonti (I), 65' Marchizza (I)Ottele; Dzogovic, D'Anzico, Osmanovic, Schmit; Latic, Duriatti; Schaus, Prudhomme, Avdusinovic; Curci.​Carnesecchi; Marchizza, Gabbia, Del Prato; Bellanova, Pobega (dal 46' Ricci), Rovella, Frattesi, Sala (dal 46' Frabotta); Scamacca, Sottil (dal 46' Pinamonti)! Rasoiata vincente da fuori area per il terzino scuola Roma, attualmente allo Spezia: poker azzurro.Cross dalla sinistra di Frabotta, Scamacca liscia, la palla arriva a Bellanova, che rimette in mezzo per il tap-in vincente di Pinamonti. Tre a zero.Pinamonti sfiora il tris, su splendido cross di Frabotta.Inizia la ripresa.Termina il primo tempo, 2-0 per l'Italia.Bella discesa di Bellanova sulla destra, cross in mezzo per Scamacca, che deposita in rete di testa, sfruttando l'uscita senza senso di Ottele. Doppietta per l'attaccante del Genoa.Controllo da corner e girata in rete dopo un colpo di petto di Sottil.Primo pericolo creato da Scamacca, con un tiro da fuori che termina a lato.Inizia il match.