Una vittoria non troppo esaltante contro Malta e la sconfitta contro l’Inghilterra: si chiude così il primo step dell’Italia nel cammino verso Euro 2024. Di buono c’è il fiuto del gol di Mateo Retegui e la conferma che almeno per il secondo posto nel girone (valido per la qualificazione al campionato europeo) gli azzurri sono nettamente favoriti, ma c’è da migliorare un gioco al momento poco brillante e avaro di personalità. La Nazionale azzurra però saprà tirare fuori tecnica e carattere quando sarà necessario e secondo i quotisti il ct Roberto Mancini potrebbe guidare gli azzurri verso altri successi dopo l’Europeo vinto nel 2021. Nelle quote antepost sulla Uefa Nations League l’Italia è proposta vincente a quota 3,75, per uno scarto minimo rispetto alla Spagna, favorita a quota 3,00 e all’Olanda che si gioca a 3,25. Grande equilibrio tra le semifinaliste e solo la Croazia è un po’ staccata a quota 5,00. Il sogno azzurro è però quello di confermarsi campione d’Europa. Per quanto riguarda l’Europeo parte in prima fila la Germania sulla lavagna antepost Europei 2024, nazione ospitante che si gioca vincente a 6,50, con l’Inghilterra e la Francia che sembrano avere buone chance di vittoria a quota 7,00. Fuori dal podio dei pronostici le distanze sono molto brevi, a conferma che sarà un campionato molto equilibrato. La Spagna si gioca a 7,50, mentre l’Italia è proposta campione d’Europa a quota 8,50.