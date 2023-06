Brutte notizie per l'Italia Under 21. In vista dell'Europeo in programma dal 21 giugno in Romania, il ct Paolo Nicolato non avrà a disposizione Moise Kean. L'attaccante della Juventus non farà parte della lista dei 23 convocati che verranno comunicati ufficialmente il 13 giugno. Il classe 2000 era stato inserito nell'elenco dei 28 giocatori per lo stage pre Europeo, da capire se l'esclusione è legata a motivi fisici o disciplinari.



IL CALENDARIO - L'Italia è stata inserita nel gruppo D insieme a Norvegia, Svizzera e Francia; la squadra di Nicolato debutterà il 22 giugno contro la Francia, dopo tre giorni affronterà la Svizzera e il 28 giocherà con la Norvegia.