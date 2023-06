Alex Sandro può lasciare la Juventus, nonostante il rinnovo automatico del contratto che, in virtù del numero di presenze raggiunto, ha protratto la scadenza dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024. In queste ore la dirigenza del club, in particolare nella persona del direttore sportivo, Giovanni Manna, è in contatto con l'entourage del brasiliano per arrivare a una risoluzione consensuale del contratto.



I NUMERI - Alex Sandro, classe 1991, nell'ultima stagione ha collezionato 37 presenze (e nessun gol) in maglia bianconera, per un totale di 309 partite e 15 reti in otto stagioni a Torino, con un palmares di 5 scudetti, 4 Coppe Italia e 2 Supercoppe italiane.



ALLEGRI E IL FUTURO - Come avverrà in altri reparti della rosa, la Juve ha deciso di voltare pagina, ringiovanendo la rosa e salutando alcuni fra i protagonisti delle ultime stagioni. Alex Sandro, nonostante il rinnovo automatico appena scattato, è fra questi. E chissà che il suo addio non possa anche essere un indizio rispetto al futuro di Max Allegri, di cui Alex Sandro è uno dei fedelissimi. Per il futuro del difensore brasiliano, in caso di addio alla Juve, si registra un interesse proveniente dalla Turchia, da parte del Galatasaray.