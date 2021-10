Il ct dell'Italia, Paolo Nicolato, ha parlato in conferenza stampa per commentare il pareggio per 1-1 in extremis contro la Svezia. Ecco le sue parole raccolte dal nostro inviato Emanuele TramacerePesa quanto un pareggio, ma abbiamo incontrato una squadra forte. Il mio obiettivo non è il risultato, ma vedere questa squadra con questo spirito.. Noi se giochiamo così abbiamo una squadra che dà soddisfazione vederla giocare. Però in trasferta è diverso e non sempre i risultati arrivano".Con il senno di poi è facile. Mi sembrava che nella parte centrale della gara siamo stati un po' più passivi. Nel primo tempo abbiamo spinto tanto e dovevano recuperare un po'. Prendere gol su una palla lunga così non fa bene, ma è successo senza che avessimo il sentore che la Svezia fosse mai pericolosa. Questi sono ragazzi che vanno valorizzati. Speiamo di mettere in mostra giocatori interessanti".Non sono qui per dare delle pagelle. A me sembra che Rovella abbia fatto una grande partita. Però è un giocatore che fa 12-13 chilometri a partita e non sempre può essere lucido al 100%. Ha grande qualità e mi piace molto".Lucca è un giocatore che si sta iniziando ad esprimersi adesso. Dobbiamo avere tutti la giusta responsabilità. Forse è un po' troppo attenzionato oggi, ma non dobbiamo caricarli di troppa responsabilità".Noi non co-gestiamo Tonali. Non c'è una cooperativa. La gestione è di Mancini e noi ci adeguiamo alle sue disposizioni. Il nostro compito è quello di provare a mettere a disposizione di Mancini quante più scelte possibili. Se Tonali venisse convocato per la Svizzera sarei felicissimo. Andremo in sofferenza con l'Under 21? Sì, ma il progetto è quello. Non c'è dubbio che la sua presenza alza la qualità della nostra squadra. Non possiamo pretendere di non avere i giocatori migliori e avere la squadra di prima. Dobbiamo cercare soluzioni e giocatori che ci diano una mano".