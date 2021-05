L'Europeo Under 21 riapre il sipario. Dopo aver conquistato due mesi fa il pass per i quarti di finale, l'Italia didomani alle 21 affronterà il Portogallo per un posto in semifinale: "Non mi interessa che non siamo favoriti, sarà il campo a decidere - ha detto il ct nella conferenza stampa di vigilia - Voglio vedere una squadra coraggiosa, come sempre".. Sono due giocatori che ho già chiamato in passato e sono contenti di averli qui e poter contare su di loro".- "Non dobbiamo avere paura di nessuno e giocare con intelligenza - continua Nicolato - sono partite di alto livello. Non credo ci sarà una squadra che dominerà l'altra, noi non abbiamo mai sbagliato l'atteggiamento giocando bene anche quando abbiamo perso. Il gap con le altre nazionali? Sì, penso che ce l'abbiamo e lo paghiamo.. In passato mi è capitato di arrivare secondo o terzo, ma non sono comunque risultati facili da raggiungere. Ci sono diversi modi per perdere, anche io penso che bacerei una medaglia d'oro o d'argento. Bisogna considerare anche le qualità degli altri, se diamo il massimo sarei contento di qualsiasi piazzamento".