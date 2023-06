Pietro Pellegri, attaccante dell'Italia Under 21, è intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida con la Norvegia, terzo e ultimo impegno nella fase a gironi del Campionato Europeo: "La sostituzione con la Svizzera? Avrei voluto rimanere in campo per aiutare la squadra, ma avevo preso un cartellino giallo e tre giorni prima avevo giocato novanta minuti, da tempo non li facevo. Il mister ha deciso così, è stato giusto così".



PRESSIONI - "Il lato positivo sono le soddisfazioni che ti arrivano molto presto, ma il lato negativo è che ti ritrovi catapultato in un mondo in cui i ragazzi di 16 anni di solito non si trovano. Ho anche avuto tanti problemi, sicuramente sia le cose positive sia quelle negative mi hanno aiutato a crescere tanto a livello emotivo, caratteriale e di testa".



NORVEGIA - "Abbiamo studiato la Norvegia in questi giorni, hanno grande palleggio e fisicità, ma noi dobbiamo concentrarci sui nostri punti di forza per fare al meglio la gara".



MARGINI DI CRESCITA - "Non abbiamo ancora visto l’Italia più bella, anche nelle due settimane di ritiro a Tirrenia ho visto un gruppo che ha tanta voglia e qualità. L’Italia più bella deve ancora arrivare".