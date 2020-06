Cengiz Under può lasciare la Roma in estate. L'esterno turco 22enne, in scadenza nel 2023, non è una prima scelta di Fonseca, motivo per il quale i giallorossi valutano il suo addio per fare cassa. A gennaio è stato molto vicino al Milan, in uno scambio con Suso, ora è nel mirino del Napoli, che ha già parlato con il suo agente. In questo video tutti i dettagli.