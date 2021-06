Venerdì la sua Turchia sfiderà l'Italia nella prima partita degli Europei per entrambe le squadre. Cengiz Under glissa sul futuro: "Io non so cosa succederà. Il mio obiettivo ora sono gli Europei, non un possibile trasferimento. Sento di essere pronto al 100%, ho giocato le amichevoli e ho segnato un gol. È stato molto importante per il mio morale". All'inevitabile domanda su Mourinho, nuovo allenatore della Roma, Under ha risposto così: "Uno dei miei più grandi sogni fin da quando ero bambino era lavorare con Mourinho. Se chiedi a qualsiasi giocatore turco, tutti vorrebbero lavorare con lui, lo volevo anch'io. Spero che l'Europeo andrà bene per tutti noi. In questo momento sono concentrato sull'Europeo, ne parleremo più avanti".