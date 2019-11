Cengiz Under deve ritrovare la forma perduta. L’esterno della Roma sta recuperando dall’infortunio al bicipite femorale che lo ha frenato in queste prime settimane, ma ha un problema: il sovrappeso. Qualche chilo di troppo che lo sta rallentando nel rientrare a pieno regime agli ordini di Fonseca. Per questo, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la Roma ha deciso di farlo seguire da alcuni nutrizionisti. 81 minuti contro l’Islanda in nazionale, 25 nella trasferta di Parma. Ora i giallorossi lo vogliono rimettere a nuovo, e una dieta sembra essere quello che serve all’esterno turco.