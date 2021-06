Altre tre partite caratterizzano questo sabato ad Euro 2020. Con Ungheria-Francia, Portogallo-Germania e Spagna-Polonia si completa il programma del secondo turno anche per i gironi E ed F.





Ore 15



UNGHERIA-FRANCIA, LE PROBABILI FORMAZIONI



UNGHERIA: Gulacsi; Botka, Orban, Att. Szalai, Lovrencsics; Nagy, Schafer; Siger, Fiola, Sallai; Nikolics.



FRANCIA: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kanté, Rabiot; Griezmann; Mbappé, Benzema.



IN TV: Sky Sport Uno e Sky Sport Football







Ore 18



PORTOGALLO-GERMANIA, LE PROBABILI FORMAZIONI



PORTOGALLO: Rui Patricio; Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Danilo Pereira, Carvalho; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diogo Jota; Cristiano Ronaldo.



GERMANIA: Neuer; Ginter, Hummels, Rudiger; Kimmich, Kroos, Gundogan, Gosens; Gnabry, Muller, Havertz.



IN TV: Rai Uno, Sky Sport Uno, Sky Sport Football





Ore 21



SPAGNA-POLONIA, LE PROBABILI FORMAZIONI



SPAGNA: Unai Simon; Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Thiago, Rodri, Koke; Ferran Torres, Gerard Moreno, Morata.



POLONIA: Szczesny; Helik, Glik, Bednarek; Bereszynski, Klich, Moder, Linetty, Rybus; Zielinski; Lewandowski.





IN TV: Rai Uno, Sky Sport Uno e Sky Sport Football