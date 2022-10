Il ct dell'Ungheria Marco Rossi ha parlato a pochi minuti dai sorteggi delle qualificazioni all'Europeo 2024 in Germania: "Siamo contenti che non troveremo l'Italia, almeno non avremo problemi. Abbiamo grandi aspettative, vogliamo quilificarci al terzo Europeo di fila. Stiamo lavorando e migliorando molto, speriamo di limare i difetti e raggiungere sempre obiettivi migliori - ha detto alla Rai - Rimpianti con l'Italia? Quando si affronta una delle migliori nazionali al mondo, e si perde in modo onorevole, non c'è da vergognarsi".