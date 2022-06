Ecco i ventidue in campo per la gara di Nations League tra Ungheria e Inghilterra:



UNGHERIA: Gulacsi; Orbàn, At. Szalai, Lang; A. Nagy, Schafer, Nego, Nagy; Sallai, Szoboszlai, Ad. Szalai



INGHILTERRA: Pickford; Maguire, Coady, Walker; Rice, Bellingham, Justin, Alexander-Arnold; Bowen, Mount, Kane