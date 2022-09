Torna in campo l'Italia questa sera. Lo fa alla Puskas Arena di Budapest contro l'Ungheria per l'ultima gara dei gironi di Nations League, quella che stabilirà quale delle due squadre prenderà parte alle Final Four del prossimo giugno. I magiari hanno due risultati su tre a disposizione, Mancini deve solo vincere per strappare il pass



Pochi dubbi di formazione per i due ct: Rossi punta ancora sull'ex Milan Kerkez, su Szalai e Szoboszlai. Privo di Immobile, Mancini dovrebbe confermare il 352 come modulo dopo il successo sull'Inghilterra. Qualche cambio però è previsto. Potrebbe tornare Bastoni e Gnonto potrebbe sfilare il posto da titolare a Scamacca.



PROBABILI FORMAZIONI



Ungheria (3-4-2-1): Gulacsi; Orban, At. Szalai, Lang; Fiola, Schafer, Nagy, Kerkez; Szoboszlai, Gazdag; Ad. Szalai. Ct. Rossi.



Italia (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Gnonto, Raspadori. Ct. Mancini.