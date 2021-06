Si completa oggi la prima giornata della fase a gironi degli, con le due partite del, il cosiddetto 'girone di ferro' di Euro 2020. I primi a scendere in campo sono, che si sfidano alle 18 alla Puskás Aréna di Budapest. Una delle 'cenerentole' della manifestazione continentale, tornata a giocare la fase finale degli Europei nel 2016 dopo un'assenza di 30 anni. Dall'altra parte i campioni in carica, che puntano a emulare la Spagna, l'unica finora capace di vincere due Europei consecutivi (2008 e 2012). Per quanto riguarda i precedenti, i numeri sono nettamente a favore della nazionale di: in 13 precedenti, 4 pareggi e 9 vittorie per i lusitani. Arbitra il turco(3-5-2): Gulacsi; Fiola, Orban, At. Szalai; Lovrencsics, Schafer, Nagy, Kleinheisler, Holender; Adam Szalai, Roland Sallai. Allenatore: Rossi(4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro; Renato Sanches, Danilo Pereira, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota. Allenatore: Fernando Santos