Balint Vecsei, centrocampista dell'Ungheria, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League con l'Italia: "Mi sento molto motivato, quando ho visto i sorteggi ero molto contento e non vedo l'ora di affrontare questa sfida".



PREPARAZIONE - "Ci siamo preparati molto bene a questa partita, abbiamo visto diversi filmati e abbiamo approcciato questa partita nel modo migliore, battendo 1-0 l'Inghilterra".



A CACCIA DI CONFERME - "Siamo qui per questo, abbiamo preparato questa gara fin nel minimo dettaglio e siamo qui sicuramente per fare risultato".



POPOLO UNGHERESE ORGOGLIOSO - "Sicuramente siamo sulla strada giusta, stiamo gestendo molto bene i risultati e sono felice dei punti conquistati nelle ultime sfide. Il mister predica però sempre prudenza, siamo venuti qui per conquistare dei punti".