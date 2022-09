La sua squadra vola e il presidente dell’Union Berlino Zingler pensa già al futuro. Non del suo club, ma dell’intera Bundesliga. Il numero uno della squadra della capitale è intervenuto sui media tedeschi sulla proposta di ridurre in tutti i modi possibili l’impatto del calcio sulla produzione di energia, vista la recente crisi. “Dovremmo cambiare i nostri calendari e giocare a maggio e agosto piuttosto che in inverno. Quando fa freddo serve più luce e calore. In estate invece si sta meglio che in inverno quando si gela e la birra diventa troppo fredda!’, questa la sua proposta.