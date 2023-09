Leonardo Bonucci fa il suo debutto in Bundesliga con l'Union Berlino contro l'Hoffenheim e strappa un record: come riferito da Opta, all'età di 36 anni e 145 giorni, l'ex difensore della Juventus è il più "anziano" giocatore di movimento a debuttare in Bundesliga da Carsten Linke con l'Hannover nell'agosto 2002 (36a, 326g).