Un tifoso del Manchester United, che di nome utente su Twitter fa ‘Blessed’, ha ricevuto una videochiamata dal suo beniamino, Bruno Fernandes, centrocampista dei Red Devils. Il fantasista portoghese, infatti, aveva notato da mesi nel suo profilo qualcosa di molto curioso: "Ho visto i tuoi tweet per 280 giorni consecutivi. Mi sono promesso che se tu fossi arrivato a 300, ti avrei regalato una mia maglia".



Detto, fatto. Al 300esimo giorno, Bruno Fernandes ha videochiamato a sorpresa il grande tifoso dello United. Ma non finisce qua: il numero 8 dei Red Devils ha voluto anche invitare il tifoso ad assistere a una partita dello United a Old Trafford: «Quando vuoi, sai che potrai venire a casa nostra per una partita».