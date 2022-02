La situazione di Mason Greenwood si aggrava. L'attaccante inglese del Manchester United resterà in cella almeno fino a domani, dopo le accuse di aggressione sessuale e minacce di omicidio da parte della sua fidanzata Harriet Robson, nella giornata di domenica: il classe 2000 dal 30 gennaio è in stato di arresto e sottoposto a interrogatori da parte degli inquirenti



LA NOTA DELLA POLIZIA - Nella giornata di oggi la polizia di Greater Manchester ha pubblicato un nuovo aggiornamento sulla situazione: "Agli investigatori è stato concesso ulteriore tempo per parlare con l’uomo di 20 anni che è stato arrestato con l’accusa di stupro e aggressione di una donna. Il sospettato è stato trattenuto in custodia domenica pomeriggio dopo che siamo venuti a conoscenza di immagini e video online sui social pubblicati da una donna che riportava segni di violenza fisica. L’uomo continua a essere interrogato dopo che i magistrati hanno autorizzato una proroga dello stato di fermo fino a domani, mercoledì 2 febbraio. A seguito delle indagini fino a ora, l’uomo è stato fermato con l’accusa di aggressione sessuale e minacce di omicidio".



NIKE E FIFA 22 LO CANCELLANO - Nel frattempo la casa di produzione EA Sports ha deciso di rimuovere il calciatore del Manchester United e della Nazionale inglese dal databese di FIFA 22, decisione che fa seguito a quella della Nike di interrompere ogni rapporto con il calciatore.