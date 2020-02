Una triste notizia ha colpito il Manchester United ed il mondo del calcio in generale: questa mattina Harry Gregg, ex portiere dei Red Devils e dell'Irlanda del Nord, è deceduto all’età di 87 anni. Il nativo di Magherafelt passò allo United nel 1957 dal Doncaster Rovers ed è ricordato con l’appellativo di “Eroe di Monaco”, per aver salvato diversi passeggeri nel disastro aereo accaduto all'aeroporto di Monaco di Baviera che coinvolse proprio il Manchester United nel ’58.