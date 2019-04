Un sonoro 4-0 dopo un netto 3-0. Periodo difficile per il Manchester United, usciti malconci da Goodison Park per mano dell'Everton dopo esseri stati eliminati dalla Champions League per mano del Barcellona. Al termine del match perso contro i Toffees, Ole Gunnar Soslkjaer ha spinto i giocatori ad andare a chiudere scusa ai tifosi Red Devils presenti a Liverpool. Tutti hanno obbedito. Anzi, tutti tranne Pogba.



Il centrocampista francese non si è recato dai propri tifosi, intento a scambiarsi la maglia col connazionale Zouma, difensore dell'Everton. Come scrivono in Inghilterra, gli ultras del Manchester United non l'hanno presa bene, con AS che ha raccolto il pensiero di un tifoso: "Pogba dovrebbe cambiare aria. Noi abbiamo fatto di tutto per fargli sentire il nostro sostegno da quando è tornato, ma ora... gli auguro di andare a Madrid". Il Real, come la Juve, osserva interessato.