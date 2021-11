Lo scorso 2 maggio in occasione del match tra Manchester United e Liverpool oltre mille persone si erano radunate fuori dai cancelli dell'Old Trafford. Lo scopo era quello di protestare contro la famiglia Glazer proprietaria del club a causa del caos Superlega. Inizialmente cori e fumogeni ma poi l'irruzione sul campo da gioco che ha costretto la partita al rinvio. Durante gli scontri sono stati feriti anche alcuni agenti di polizia. Nella giornata di oggi come riporta SkySport sono state arrestate altre dieci persone, facendo salire così a diciotto il numero totale.