La Juve prova a vendere. Ma sa anche dire di no. È quello che ha fatto, più volte, per Merih Demiral: il turco, semplicemente, non si vende. Per buona pace di Manchester United, Tottenham ed Everton, che in vari momenti hanno provato a strappare Demiral alla Juve, offrendo cifre vicine ai 30 milioni di euro. Avrebbero fatto comodo alla Juve. Ma non per il turco.