Today just got a whole lot better! #MUFC — Manchester United (@ManUtd) 31 gennaio 2019

Scongiurato l'addio a parametro zero al termine della stagione,: ufficiale il prolungamento del contratto fino al 2024, con opzione per un'ulteriore stagione. L'esterno francese, seguito anche in Italia da, commenta al sito ufficiale dei Red Devils: "Amo la mia vita in questo club. Dal momento in cui sono arrivato mi hanno fatto sentire parte della famiglia United e io sono stato incredibilmente sopraffatto dal calore e dall'amore dei nostri fan, che continuano a stupirmi con il loro supporto. Vorrei ringraziare Ole (Gunnar Solskjaer, ndr) e il suo staff per aver creduto in me e per avermi aiutato a portare il mio calcio a un nuovo livello. In questo club vincere trofei è tutto e sono sicuro che il prossimo premio non è lontano".ha aggiunto: "Anthonu è uno di quei giocatori dotati naturalmente che ogni coach vorrebbe allenare. Pur essendo giovane, ha una grande intelligenza calcistica, che abbinata con il suo eccezionale talento lo rende un giocatore dal futuro eccitante. Questo è il club perfetto per lui per crescere e imporsi come attaccante di primo livello, siamo felici abbia firmato un lungo contratto con noi".