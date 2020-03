il Mirror riporta le parole di Rio Ferdinando, leggendario ex difensore del Manchester United, riguardanti il centrocampista classe 2003 Jude Bellingham, fortemente accostato ai Red Devils: "Per lo United sarebbe un gran colpo. Ha molto talento, è un giocatore piacevole da vedere in azione. Ha versatilità, equilibrio ed è molto maturo per la sua età". Il Birmingham chiede 30 milioni di sterline per liberarlo.