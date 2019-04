Stella del pallone, icona mondiale, brand e presto forse anche un nuovo titolo per Cristiano Ronaldo: stadio, perché CR7 potrebbe diventare il nuovo nome dell'Estadio José Alvalade, storico impianto di Lisbona che ospita le partite dello Sporting. E' la clamorosa indiscrezione lanciata da O Jogo, che spiega come la società guidata dal presidente Frederico Varandas sia impegnata nell'assegnazione dei naming rights dello stadio: nelle discussioni sarebbe emerso anche il nome di Ronaldo, lanciato proprio dallo Sporting che lo ha poi ceduto al Manchester United, un suggerimento accolto positivamente dai membri del board.



CR7 infatti è un brand riconosciuto a livello globale e permetterebbe di crescere in maniera importante la riconoscibilità del nome Alvalade e i derivanti introiti pubblicitari e non legati alla struttura. Ancora nulla di definito, scrive O Jogo, ma l'accordo potrebbe essere chiuso senza contropartite immediate per lo Sporting, che gioverebbe fin da subito dell'espansione del marchio, soprattutto sui mercati asiatici. Un'idea che prende sempre più corpo: l'Alvalade potrebbe tornare ad essere la casa di Cristiano Ronaldo, questa volta letteralmente.