Edinson Cavani, attaccante dell'Uruguay e del PSG, ha parlato in mixed zone al termine della partita persa dalla sua selezione ai rigori contro il Perù, che ne ha comportato l'eliminazione dalla Coppa America: "Spero che gli i gol annullati fossero in fuorigioco, perché se non fosse così sarebbe un peccato per il calcio e molto triste per noi. Spero che il VAR abbia avuto ragione. Ci ha toccato uscire ai rigori, non volevamo arrivare a questo punto perché sapevamo che potevamo perdere e la verità è che volevamo vincere nei 90 minuti e ci abbiamo provato più del Perù, siamo stati più in partita".