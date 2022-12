Con un puio alla colonnina che reggeva il video del Var nel tunnel degli spogliatoi, Edinson Cavani ha sfogato tutta la sua rabbia per l'eliminazione dell'Uruguay dai Mondiali in Qatar. La scena è stata ripresa da un cellulare e in poco tempo ha fatto il giro del web. Tra le ipotesi, c'è quella che il video venga segnalato alla disciplinare della Fifa che potrebbe prendere provvedimenti per l'attaccante.



GLI ALTRI - Cavani rischia una punizione, ma non è l'unico giocatore ad essersi arrabbiato nel post partita. Altri video mostrano una dura protesta del portiere ex Lazio Muslera e frasi offensive del difensore dell'Atletico Madrid Gimenez contro l'arbitro e i suoi collaboratori.