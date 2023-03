Il richiamo del campo è troppo forte, e il momento è quello propizio:, un connubio che sembra destinato a diventare presto realtà. Entrambe le parti cercano un nuovo amore calcistico. Da una parte "El Loco", il pazzo, scaricato dal Leeds United più di un anno fa dopo un paio di stagioni di bel gioco e risultati e un 2021-22 in grande difficoltà; dall'altra, una Celeste che dopo l'addio del Maestro Oscar Washingtonnon ha trovato la giusta alchimia con, risultando la spedizione ai Mondiali 2022 in Qatar un fallimento con l'uscita nel girone con Portogallo, Ghana e Corea del Sud.Dopo l'eliminazione in Qatar, era chiaro come Diego Alonso avesse perso la sua presa sullo spogliatoio. L'Uruguay sta attraversando una fase di profondo rinnovamento, con diversi giocatori storici al passo d'addio:. La nouvelle vague è guidata da, ma nelle ultime due amichevoli internazionali, giocate nei giorni scorsi contro Giappone e Corea del Sud, hanno avuto spazio i giovani(Manchester United) e(Sporting Lisbona), entrambi 2001. In panchina l'ex tecnico dell'Under 21 Marcelo, soluzione ad interim in attesa di dare il via ad una nuova era.Bielsa non è un allenatore semplice da convincere, ma la presenza di tanti profili interessanti su cui lavorare c'è. Serve, poi, un impegno a lungo termine, e, secondo TyC Sports, per il Loco è pronto unin USA, Canada e Messico,alla rassegna iridata. Un argentino sulla panchina dell'Uruguay per provare a stupire in Nord America: ci siamo quasi.