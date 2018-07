Dopo la fisiologica pausa per riprendersi dallo sforzo degli ottavi di finale prendono il via oggi i quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018. Due le gare in programma oggi con Uruguay-Francia che andrà in scena a partire dalle ore 16 nel 'Nižnij Novgorod' di Nižnij Novgorod mentre a partire dalle 20 alla Kazan Arena di Kazan sarà la volta di Brasile-Belgio.



Nella sfida delle 16 si affrontano le due nazionali che già sono riuscite a eliminare negli ottavi due delle favorite alla vittoria finale. Gli uomini di Tabarez hanno avuto la meglio sul Portogallo di Cristiano Ronaldo grazie alla doppietta di Cavani, che però si è infortunato nell'occasione e non sarà della gara. Quelli di Deschamps, invece, hanno battuto non senza problemi l'Argentina di Leo Messi e hanno rilanciato il talento super di Mbappè.



Nessun problema, finora, l'ha incontrato il Brasile di Tite che subendo solo 5 tiri in porta in tutto il torneo ha fatto della solidità difensiva la sua arma migliore. Neymar non è a rischio come non lo è Dries Mertens che torna nei titolari mandando nuovamente in panchina Chadli che con il gol del 3-2 al 94 ha eliminato il Giappone agli ottavi.-





PROBABILI FORMAZIONI:



URUGUAY (4-3-1-2): Muslera; Caceres, Gimenez, Godin, Laxalt; Nandez, Torreira, Vecino; Bentancur; Stuani, Suarez.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Rami, Umtiti, Hernandez; Tolisso, Kanté, Pogba; Griezmann, Giroud, Mbappé.



BRASILE (4-3-3): Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Paulinho, Fernandinho, Coutinho; Willian, Gabriel Jesus, Neymar.

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco; Mertens, R. Lukaku, E. Hazard.





DOVE VEDERLE - Entrambe le sfide in programma oggi, valide per i quarti di finale, saranno visibili in diretta e in chiaro su Canale 5 e su Mediaset Extra.