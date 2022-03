Il calcio si ferma in Uruguay per uno sciopero degli arbitri, che hanno deciso di fermarsi dopo i recenti episodi di violenza dei quali sono stati vittime nelle scorse settimane bloccando così il campionato. I fischietti hanno deciso di fermarsi per "creare uno spazio di riflessione fino a quando non ci saranno garanzie per il ritorno tranquillo sui campi. Dialogo aperto con la federcalcio locale".



TOLLERANZA ZERO - Gli arbitri hanno preso così una netta presa di posizione per evidenziare gli ultimi fatti di cronaca dei quali sono stati protagonisti: "Non tolleriamo episodi violenti. Audaf (la federazione uruguaiana degli arbitri,ndr) non ammette e non ammetterà alcun tipo di dichiarazione, minaccia o attacco che coinvolga i nostri associati o la nostra attività".