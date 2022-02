Diego Forlan torna a giocare a calcio a 42 anni. L’ex attaccante di Inter, Atletico Madrid e Villarreal, che nel 2019 aveva annunciato il suo ritiro, ha deciso di rimettere gli scarpini e di firmare con l’Old Boys & Old Girls Club, club centenario che milita nella Lega Universitaria di Sport dell'Uruguay L’attaccante uruguaiano giocherà in una categoria riservata ai giocatori over 40.