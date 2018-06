Intervenendo in conferenza stampa dopo l'allenamento svolto dall'Uruguay allo Sports Centre Borsky, Matias Vecino ha parlato così della partita vinta 3-0 con la Russia "Mi sono sentito a mio agio, abbiamo variato rispetto a quello che stavamo facendo, ma avevo già giocato in quella posizione e la conoscevo bene. Con più centrocampisti in zona palla avevamo più opzioni di passaggio. Sono molto esigente con me stesso e so che che le mie prime due partite non sono state le migliori con la Nazionale - ha ammesso il centrocampista interista -. Logicamente le prestazioni di un giocatore vengono giudicate nel contesto di una squadra e in questo senso la squadra non ha ottenuto buoni risultati. Non è stato facile con Rodrigo (Bentancur ndr) trovare linee di passaggio e non ci sentivamo a nostro agio. Nell'ultima partita, le prestazioni della squadra e di tutti sono migliorate. Col Portogallo sarà una partita equilibrata, perché entrambe le squadre hanno potenziali simili. Dipenderà molto dai dettagli. Con Joao Mario ho giocato sei mesi in Inter, è molto tecnico e forte, poi il Portogallo è campione d'Europa in carica. Ronaldo? Quando ci sono specialisti di questo tipo, dobbiamo evitare di commettere falli nei pressi dell'area".