La vittoria in finale deglidel tennista spagnolo, diventato il numero uno più giovane di sempre del ranking ATP non è stata la più bella di questo torneo.Con 4 secondi e 33 centesimi,, ha infatti eguagliato il record dell'anno scorso nell'essere riuscitaOvviamente scherziamo, ma sicuramente Megan ha rubato la scena e colto nel segno anche grazie a un fisico che non è passato inosservato. Eccola nella nostra gallery.