Al dramma in sé dell'emergenza coronavirus, si aggiungono quelli collaterali, generati dallo stato di stress ed eccessiva tensione che si respira in queste settimane. Arriva dal Michigan la notizia dell'uccisione a colpi d'arma da fuoco di un addetto alla sicurezza di un punto vendita Family Dollar: Calvin Munerlyn è stato assassinato dopo aver impedito a una cliente di entrare nel negozio, in quanto la figlia era sprovvista della mascherina protettiva.



La donna, sospettata insieme al marito e al figlio, avrebbe avuto un violento alterco con la vittima, arrivando a urlare e sputare contro il vigilante, che le avrebbe ordinato di andarsene. Qualche minuto dopo la donna avrebbe fatto ritorno al Family Dollar, accompagnata dai due uomini che, dopo una violenta discussione con Munerlyn, lo avrebbero ferito mortalmente con un colpo di pistola alla nuca.