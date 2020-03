Tim Howard è pronto a tornare in campo: dopo essersi ritirato dal calcio giocato nel 2018 per poi diventare socio di minoranza della formazione statunitense Memphis 901, attualmente impegnata nel campionato di USL, ha deciso di tornare nuovamente sul prato verde per difendere i pali proprio della squadra di cui oggi è co-proprietario. E’ il secondo giocatore nella storia a fare ciò, dopo Didier Drogba. A riportarlo è il Memphis 901 tramite i propri canali social.