Chiuso il caso sulle presunte violenze domestiche del 1991 che lo vedeva coinvolto nei confronti della moglie, Gregg Berhalter può tornare a ricoprire l'incarico di commissario tecnico della nazionale statunitense di calcio maschile.



Il caso era stato sollevato dai genitori del calciatore Gio Reyna, dopo che Berhalter lo aveva aspramente criticato. Il padre e la madre di Reyna erano infatti amici di vecchia data della coppia. Berhalter ha riconosciuto che aveva dato un calcio alla sua futura moglie, Rosalind, e ha detto di vergognarsi per quell'episodio. Dopo un'indagine di uno studio legale, la federcalcio statunitense ha stabilito che non c'è "alcun ostacolo giuridico" al ritorno di Berhalter in panchina. Da gennaio la selezione USA è stata affidata ad interim ad Anthony Hudson e a BJ Callaghan, entrambi membri dello staff di Berhalter.