Un nuovo scandalo colpisce lo sport femminile statunitense, dopo la ginnastica con il caso(medico della Nazionale a stelle e strisce colpevole di molestie sessuali su decine di atlete) ora tocca al(che milita nella, il principale campionato professionistico di calcio femminile degli USA). E' il secondo allenatore licenziato questa settimana (prima di luidai) e il terzo da agosto per 'condotte disdicevoli'. Riley è accusato di aver costretto una giocatrice ad avere rapporti sessuali con lui, ad aver forzato due giocatrici a baciarlo e di aver mandato, non richiesto, foto a sfondo sessuale. Il tecnico, già nel 2015 allontanato da Portland senza però ulteriori investigazioni, respinge le accuse ma è comunque stato licenziato dalla North Carolina Courage al levarsi dello scandalo, scoppiato dopo la pubblicazione di un articolo da parte di The Athletic, che ha riacceso i fari sul ruolo di sottomissione sopportato dalle atlete negli anni., rea secondo le giocatrici di non aver agito prima nonostante sapesse tutto.ha pubblicato su Twitter uno scambio di email tra una delle accusatrici di Riley e Baird: la prima si diceva pronta a fornire testimonianze di condotte inappropriate, la seconda ha risposto che stava già indagando ma non ha fatto seguire alcun provvedimento.- La stessa commissionerha reagito con un duro comunicato sul sito nwslsoccer.com: "Sono rimasta scioccata e disgustata nel leggere le nuove accuse riportate dall'Athletic questa mattina. La Lega, di concerto con il North Carolina Courage, ha reagito rapidamente in risposta a queste nuove accuse e l'ex capo allenatore Paul Riley è stato licenziato. Allo stesso tempo, stiamo segnalando queste nuove accuse al Centro statunitense per SafeSport per le indagini. Un ambiente di lavoro sicuro e protetto è una priorità assoluta per la Lega e la sua proprietà collettiva. La Lega ha messo in atto una politica globale contro le molestie e la discriminazione. Inoltre, la Lega ha incaricato il personale della lega e della squadra che interagisce regolarmente con i giocatori di partecipare alla formazione condotta dall'US Center for SafeSport e sta imponendo ulteriori controlli in background e screening aggiuntivi per quegli stessi individui. Stiamo implementando un nuovo processo di segnalazione anonimo, in base al quale le giocatrici, il personale della squadra e della Lega possono inviare segnalazioni alla Lega, che saranno prontamente indagate. Chiediamo alle nostre giocatrici e a tutti coloro che sono associati alla Lega di segnalarci le loro preoccupazioni, mentre continuiamo a rendere la nostra Lega un ambiente sicuro, positivo e rispettoso per i nostri giocatori, club, staff e tifosi".