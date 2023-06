Quattro partite e quattro vittorie, dieci gol fatti e nessuno subito.I giovani Yankees sono già ai quarti di finale e aspettano la prossima avversaria, da scoprire trache si affronteranno stasera. Finoranon sono stati grossi ostacoli per una nazionale promettente, ambiziosa e dal futuro radioso.L’ultimo hurrà è arrivato con un netto poker rifilato agli oceanici:. Un trionfo che pone la nazionale a stelle e strisce per laUn trofeo sempre sfuggito e che, mai come ora, pare raggiungibile per una squadra che ha nel mirino anche i, quelli senior, da disputare in casa, insieme a Messico e Canada, nelI ragazzi di Varas hanno tutto quello che serve per fare ancora tanta strada e per farsi conoscere dal grande pubblico, quello che poi li vedrà brillare anche nella Nazionale maggiore. “Già solo essere alla Coppa del Mondo è una motivazione enorme.Vogliamo far vedere a tutti di cosa siamo capaci e tornare a casa fieri”, ha detto il ct dopo il successo agli ottavi. Per la sfida dei quarti bisognerà attendere domenica, poiMa la strada per il successo è ancora lungo e gli americani non possono distrarsi.- Come hanno detto loro stessi ai media dopo la vittoria sulla Nuova Zelanda, è il gruppo il loro segreto. “”, ha detto Luna nel post partita. Una squadra di amici, una forza quella delda portare fino ai prossimi Mondiali, quelli che si svolgeranno tra tre anni e che potranno vedere questi giovani ragazzi prendersi i riflettori più importanti.Nessuna grande stella, un collettivo forte e unito fatto di giocatori già maturi nonostante l’età, grazie alle tante partite giocate in Mls.- Solidi dietro e spettacolari davanti,) e hanno affidato le proprie fortune aIl primo è il portiere, una certezza che il Chelsea non si è fatto scappare, pagandolo. Ci sono le sue mani sul girone perfetto statunitense, cui è seguito un altrettanto spettacolare quarto di finale a Mendoza. Unico nel torneo,e, anche grazie a una super difesa, ha anche incassato pochi tiri verso la sua porta e pochissime occasioni da gol. L’ex Chicago Fire è una promessa del ruolo da anni.Approdato al Chelsea a gennaio, non ha avuto grandi occasioni per mettersi in mostra ma quello che si vede in campo è un anticipo di un ragazzo che farà strada. Atletico, sicuro e autorevole, Slonina si è segnalato anche per le sue grandi abilità comunicative.- A creare invece è tutto nelle mani di. Diegoha iniziato a tirare i primi calci a El Paso, Texas. È qui che si è fatto un nome e si è fatto notare dagli osservatori del Real Salt Lake e dell’Academy del Barcellona.Il numero dieci della squadra che gioca da punta, pressa gli avversari e crea occasioni per gli attaccanti,Il secondo è il più giovane della rosa, gioca ai Seattle Sounders ed è una eterna promessa del calcio statunitense. Di Vargas si dice un gran bene fin daiquando debuttò col suo club, guadagnandosi la convocazione della nazionale a 16 anni. A frenarlo c’è stato però un brutto infortunio alla schiena che lo ha tenuto ai box per diversi mesi. Ora lo stop è alle spalle e Vargas è tornato il giocatore che prometteva di essere: tecnico, con grandi guizzi e preciso nei passaggi. Unaper i suoi.Il migliore nelle prime quattro è stato senza dubbio Cade. Attaccante dei, il diciannovenne, seguito anche dal, ha segnato già 3 reti ed è ilPartendo da sinistra, l’attaccante è abile ad accentrarsi e tagliare verso la porta. Da qui poi è letale e fortissimo fisicamente, un uomo in mezzo ai bambini. Lanciato a 15 anni dal suo ex allenatore Matias, ha già dei gettoni con la Nazionale maggiore. Come i suoi compagni è in rampa di lancio e per i giovani Yankees ora come limite resta solo il cielo.