Una nuova accusa rischia di stravolgere la presidenza di Donald Trump. L'ex modella ​Amy Dorris ha infatti svelato in un'intervista al Guardian di aver subito molestie sessuali dal tycoon durante il torneo di tennis degli US Open del 1997.



Nel corso dell'intervista la Dorris sostiene che Trump le abbia "infilato la lingua in bocca" e l'abbia toccata, trattenendola in una presa dalla quale non poteva scappare dato che a suo dire le mani del Presidente USA "sembravano tentacoli" aggiungendo che il presunto incidente l'ha fatta sentire "malata" e "violata".



Sempre la Dorris nel corso dell'intervista ha raccontato come sarebbe andato l'agguato con Trump che nascostosi dietro a un muro divisorio per avvicinarla quando lei si trovava fuori dal bagno dell'aerea vip all'interno dello stadio di New York: "Mi ha infilato la lingua in bocca mentre io cercavo di spingerlo via. E' stato proprio in quel momento che la sua presa si è fatta più stretta e le sue mani mi palpavano il sedere, i seni, la schiena: tutto".



Tramite i suoi avvocati, Trump ha negato di aver mai molestato, abusato o di essersi comportato in modo inappropriato con Dorris.