Le Juventus Women affronterà il Lione nei quarti di finale di UEFA Women’s Champions League. Dopo aver superato la fase a gironi, riuscendo ad eliminare le vicecampionesse d’Europa in carica del Chelsea le bianconere si solo qualificate come seconde del girone dietro al Wolfsburg. Oggi dall’urna di Nyon la squadra allenata da Joe Montemurro ha sorteggiato il Lione.



LA SFIDA - Le due squadre si affronteranno all’andata all’Allianz Stadium di Torino il 22/23 marzo 2022, il ritorno invece si disputerà il 30/31 marzo 2022 al Parc Olympique Lyonnais di Lione. In caso di passaggio del turno le bianconere in semifinale affronteranno la vincente tra Bayern Monaco e Paris Saint Germain.



PRECEDENTE - Juventus Women e Lione si sono già affrontate una volta in questa competizione lo scorso anno quando la squadra all'epoca allenata da Rita Guarino aveva sfiorato l'impresa nel match di andata all'Allianz Stadium perdendo per 3-2 sul finale. La sfida di ritorno era stata vinta dalle francesi e le bianconere erano uscite dalla competizione. Appuntamento a marzo per provare la rivincita.