Firmato. Arbitro e addetto al Var, con l’assistenza dinel derby d’Italia vinto ancora dalla(0-1) di fronte ad un’Inter comunque inconcludente. Arbitro e varista sono colpevoli perchéche anticipa il gol di(e la responsabilità è più di Mazzoleni che di Chiffi). Poi l’arbitro, colpito dalla sindrome della compensazione (e forse perché avvisato dell’errore all’intervallo),. Tanto che, indignato, all’ennesimo sopruso. L’epilogo è comunque teso: D’Ambrosio provoca Paredes che risponde, si spingono, si scherniscono, si sfottono. Chiffi, per, li espelle entrambi a partita finita.Brutto spettacolo, va detto subito, durante e dopo.. Tuttavia, se al posto del pallido Soulè, i bianconeri avessero avuto(ancora in panchina, ancora non al meglio, ancora malconcio) avrebbero potuto dilagare in contropiede. Ma a dirla tutta e a dirla bene,. Sia perchè il gol di Kostic (sinistro micidiale, errore di Darmian) era assai presumibilmente frutto di uno scambio irregolare tra Vlahovic e Rabiot, sia perché. Gli unici pericoli veri sono venuti da Barella all’inizio, poi solo qualche tiro da lontano e molti inutili cross, mentre(è terza, ma la Roma, che pure ha perso il derby, è a meno tre). Quest’Inter, se non cambia registro, soprattutto a centrocampo, dove Brozovic è tornato a trotterellare,che l’ha battuta due volte su due in campionato e aspetta la Coppa Italia per completare l’opera. Ora, è vero che nelle competizioni a partita secca, o di andata e ritorno, Simone Inzaghi è un tattico quasi imbattibile, ma non si deve lamentare quando Allegri rivendica la seconda posizione effettiva in classifica., quattro più della Lazio (seconda), sei più dell’Inter (terza). I valori tecnici, tattici e agonistici sono questi, non quelli della Corte federale. Alla fine, l’ho già detto, anche se la Juve riuscisse ad agganciare il quarto posto nonostante la penalizzazione,(ci sono due altri processi sportivi), ma quello che sta facendo con una squadra priva di(sempre),(spesso),(ieri è entrato e ha resistito appena diciassette minuti),(squalificato per due turni),(infortunato da un mese e mezzo),(tornerà forse dopo la sosta), è straordinario. In classiifica, quella reale, cioé quella che contempla il meno 15, la Juve è a sette punti dal Milan, quarto. Dire che il suo percorso era inimmaginabile è dire poco, a maggior ragione se si considera. Ieri l’errore di Chiffi e Mazzoleni ha coperto l’ennesima prestazione gravemente deficitaria. Intanto, però, parlano i numeri: l’Inter ha cinque punti in meno rispetto al campionato scorso, quello regalato, insieme al Napoli, al Milan.Se l’Inter è alla nona sconfitta in serie A (su 27 partite) le analisi dovrebbero essere diverse. E non possono escludere l’autocritica. Personalmente resto dalla sua parte, ma